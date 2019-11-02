Bakan Soylu'dan tutuklu DEAŞ'lılar çıkışı: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz

02.11.2019 13:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Soylu, yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ'lıların sorgusu tamamlandıktan sonra ülkelerine gönderileceğini duyurdu. Türkiye'nin DEAŞ mensuplarının oteli olmadığını söyleyen Bakan Soylu, "Ben ne yapayım senin teröristini. Bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ mensubu vatandaşlarını geri almayan Avrupa ülkelerini eleştirdi. Soylu, "Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz." dedi. Bakan Soylu yakalanan DEAŞ mensuplarının ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR"

İstanbul'da gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Süleyman Soylu Avrupa ülkelerinin DEAŞ mensuplarını vatandaşlıktan çıkarıp sorumluluktan kurtulmaya çalıştığına işaret ederek "Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur." şeklinde konuştu.

Soylu, sadece Hollanda'nın değil İngiltere'nin de bunu yaptığını belirterek, "İşin kolayını herkes bulmuş." dedi.

"İLERLEYEN ZAMANLARDA KONUŞULMALI"

Süleyman Soylu, bu ülkelerin kendi vatandaşlığından çıkararak bulunduğu ülkede onun herhangi bir yere gitmesinde kendine ait bir sorumsuzluk ortaya koyduğunu belirterek, "Bunun ilerleyen zamanlarda konuşulması gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'yla yakalanan DEAŞ mensuplarının durumu tartışma konusu olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump da bir kaç kez Avrupa ülkelerine çağrı yaparak vatandaşlarını geri almasını istemişti.

Kaynak: AA