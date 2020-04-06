Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV100'de katıldığı bir programda POMEM ile ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Bakan Soylu, 26. Dönem POMEM sonuçlarıyla ilgili "15 güne kadar POMEM sınav sonucu neticelenir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV100'de katıldığı Güne Bakış programında Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sonuçları, yaş ve boy sınırı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Soylu, POMEM sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "15 güne kadar POMEM sınav sonucu neticelenir." ifadelerini kullandı.

POMEM YAŞ SINIRINDA ARTIŞ OLACAK MI?

POMEM yaş sınırı artacak mı sorusuna dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "30 yaş sınırının 32'ye çıkması mümkün değil" açıklamasını yaptı.

BOY SINIRI 1.67'NİN ALTINA İNDİRİLECEK Mİ?

Bakan Soylu, "Boy sınırı 1.67'nin altına indirilecek mi?" sorusuna ise, "Boy kısıtını düşürmemiz de mümkün değil. Birtakım sınırlandırmalar olmak zorunda" yanıtını verdi.