Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun VIP salonuna alınmamasıyla ilgili açıklama: Valiye 'it' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Esenler'de Trabzon Dernekleri ile bayramlaşma programına katıldı. Programda konuşma yapan Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da VİP salonuna alınmamasına ilişin açıklamalarda bulundu.

"ALLAH KİMSEYİ GÜÇ ZEHİRLENMESİNE DÜŞÜRMESİN"

İmamoğlu'nun VIP salonunu kullanma hakkının bulunmadığını vurgulayan Soylu, "Trabzon'da kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. 'Ben buradan çıkmak istiyorum' demiş çıkarmışlar. Sonra Ordu'da kullanmak istemiş. Aramışlar milletvekilini demişler ki özel uçakla gidiyor 14 kişi, bunların hiçbirinin kendisinin dahi kullanma hakkı yok. Öbür taraftan alalım hem geçecek zaten. Bir problem yok. Valiye 'it' dedi. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin" dedi.

"DİYOR Kİ 'AKILLI OL' BANA, BEN AKILLIYIM"

İçişleri Bakanı Soylu havalimanındaki olayla ilgili konuşarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı bana diyor ki 'takmış bana kafayı'. İşi benim. Bir de adam tutmuş. Ben Trabzon Havalimanı'ndan indiğim zaman nezaket göstermişiz. Orada hakkı olmamasına rağmen 'tamam buradan çıksın' demiş arkadaşlar. Adam da bana oradan geçerken heyetiyle beraber, neydi onların sloganı, 'her şey güzel olacak' dedi. Bir adam da kulağımın dibinde 'akıllı ol Süleyman Soylu' dedi. Yani beni kendi mafya usulüyle tehdit etti. Ben de dedim ki, orada da dedim. Orada diyeceğim lafları dedim zaten de. Ama şimdi burada da diyeyim; bakın kıymetli hemşerilerim Allah bizi aklımızdan ziyan ettirmesin, eksik ettirmesin. Diyor ki 'akıllı ol' bana. Ben akıllıyım. Allah'ıma şükürler olsun. Allah akıl sağlığından yoksun etmesin." ifadelerini kullandı.

"NE OLURSUNUZ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE BU FIRSATI VERMEYİN"

Sözlerine devam eden Soylu, "Endişem 23 Haziran seçimini İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan bir anlayışı ortaya koyacaklar. Yani İstanbul'un gücünü arkalarına alacaklar ve ondan sonra diyecekler ki, İstanbul'u biz aldık. Ankara'yı biz aldık. İzmir'i biz aldık. Şimdi diyecekler ki, hadi gelsin bakalım. ve Türkiye'nin önümüzdeki dört yılını Türkiye'ye heba ettirmeye çalışacaklar. Ne olursunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu fırsatı vermeyin. Vermemenizi istirham ediyorum. Bir ideolojik kavga başlatacaklar Türkiye'de. ve bir siyasal çatışma başlatacaklar. ve Türkiye'nin huzurunu yine alt üst etmeye çalışacaklar. ve 23 Haziran'da güçlü bir şekilde, tam 17 yıldır ortaya koyduğunuz desteği yine Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek vererek ne olursunuz ortaya koyun. Size minnettarım." dedi.

Kaynak: İHA