Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
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Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da yer alan bekçi sahnesini Twitter hesabından, 'Eyvallah Rıza Baba' diyerek paylaştı.

24.02.2020 23:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:33
Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba

Son günlerde görev tanımları tartışma konusu olan bekçilerle ilgili Arka Sokaklar dizisinde yayınlanan sahne İçişleri Bakanı 'nun dikkatinden kaçmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da, usta oyuncu Zafer Ergin'in canlandırdığı 'nın bekçilerle ilgili olan sahnesini Twitter hesabından paylaştı.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Rıza Baba karakterinin karşısındaki bekçiye yaklaşımı ve verdiği öğütleri paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, yayınladığı videonun altına da 'Eyvallah Rıza Baba' notunu düştü. Soylu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.


Haber Videosu

: Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
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