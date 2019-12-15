Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Doğa okullarının devrine ilişkin, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız" dedi.
15.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:07
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dönemde oldukça fazla gündeme gelen Doğa Koleji'nin devri konusunda açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız.Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız" dedi.