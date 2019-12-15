Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık
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Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Doğa okullarının devrine ilişkin, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız" dedi.

15.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:07
Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık

Milli Eğitim Bakanı son dönemde oldukça fazla gündeme gelen 'nin devri konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız.Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız" dedi.

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