Son dakika: Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, "Kronik hastalığı bulunan sigortalılarımızın sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuraya kadar geçerli sayılacak" ifadelerini kullandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle ülkemizde görülen vaka sayısı 47'ye yükseldi. Vaka sayısındaki artış alınan önlemlerin artırılmasına sebep olurken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında alınan önlemleri açıkladı.

Bakan Selçuk, koronavirüse karşı Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, "Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak" dedi.

YENİDEN REÇETE DÜZENLEMELERİNE GEREK KALMAYACAK

Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenlemelerine de gerek kalmayacak.

Böylelikle kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu olmayacağına işaret eden Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılayacaklarını belirtti.

RAPOR VERME SÜRESİ 14 GÜNE ÇIKARILDI

Vatandaşları, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kurala hassasiyetle uyması konusunda uyaran Bakan Selçuk, 14 gün karantina süresini anımsatarak, "Yurt dışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 tanıları halinde tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat/ iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Böylelikle tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresi 14'e yükselmiş oldu.

Kaynak: İHA