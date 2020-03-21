Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? CNN Türk canlı yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okul tatili uzayacak mı?" sorusuna "Bu belirsizlik rahatsız ediyor, farkındayım. Bunun bir süreci var. Hassasiyetle izliyoruz. Veriler doğrultusunda karar verilecek" yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk canlı yayınında koronavirüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Okul tatili uzayacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığımızla sürekli hassasiyetle takip ediyoruz. Sonuç ne olursa tam zamanlı bilgi sunarız paylaşırız. Bu belirsizlik rahatsız ediyor, farkındayım. Bunun bir süreci var. Hassasiyetle izliyoruz. Veriler doğrultusunda karar verilecek" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları;

"Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz. Bu hafta itibariyle bir görüşmemiz olacak. Bu görüşme sonrasında toplumu bilgilendirmemiz olacak.

EĞİTİM TAKVİMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Koşullar ne olursa olsun MEB olarak her türlü soruna hazırız. Şunun bilinmesini isterim... Bu koşullar ne olursa olsun alternatiflerimiz senaryolarımız hazır. Belirli bir sınıf düzeyinin sonunda öğrencimizin nerede olmasını bekliyorsak onu tamamlayana kadar telafi çalışması yapıyoruz. Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığını korumak. Çocuklarımız velilerimiz strese girmesinler. Uzakta eğitimin içeriğinde sınav konulara ilişkin içeriklerde 23 Mart haftası Türkiye müfredatında ne var ise onun içeriğini alacak çocuklar. Sınav içeriği yüz yüze öğrendiklerinden olacak.

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemeyi düşünmüyoruz. Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık. Erteleme gibi bir amacımız yok.

"PAZARTESİ GÜNÜ UZAKTAN EĞİTİM BAŞLIYOR"

Uzaktan eğitim dediğimiz şey televizyon içeriği... İnternet destekli çalışmalarımız da var EBA üzerinden ama o ikinci planımızda. Bu anlamda pazartesi günü bazı küçük sorunlar oluşabilir. Bu dersler 20'şer dakika. Neden 20 dakika diye soruyorlar.Evin içinde sınıftaki gibi konsantrasyon açısında doğru değil. Her türlü eksiği gidereceğiz.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ EVDE NASIL VAKİT GEÇİRMELİ?

Yüzlerce etkinlik örneği verdik, veriyoruz. Her şey ders değil. Çocuk hayata hazırlanmalı. Dersi bir şekilde hallederiz.Veliler çocuklarını dinlemeli. Çocukları ev hayatının içine sokmalılar.

ÖĞRENCİLER NASIL MOTİVE EDİLMELİ?

Cezalandırma ya da yaptırımla olmaz. Denetim çözüm değil, sorumluluk aşılanmalı.

UZAKTAN EĞİTİM

Biz buna tümüyle hazırız. Uzaktan eğitimi uzatmaya da hazırız."