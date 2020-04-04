Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
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Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs pandemisinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının şehitlik unvanı verilmesine sıcak baktığını belirtti. Bakan Koca, "Benim de gönlümden en az şehit olarak geçmeleri yatar. Bu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu" dedi.

04.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:58
Bakan Koca,

Sağlık Bakanı Koca, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitiren sağlık personeline 'şehitlik' unvanı verilecek mi?" sorusunu yanıtladı. Bakan Koca, "Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar. Bu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 gün önce gerçekleştirdiği basın toplantısında 601 sağlık çalışanının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını sesi titreyerek duyurmuştu. Bakan Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından da bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantı esnasında Bakan Koca'ya gündemdeki önemli gelişmeler soruldu.

BAKAN KOCA SICAK BAKIYOR

Kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri de Kovid-19 pandemisinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılıp sayılmayacağı oldu. Bu tartışmaların hatırlatıldığı Bakan Koca, sağlık çalışanlarının şehit sayılmasına sıcak baktığını belirtti.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÜNDEME GELEBİLİR"

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren sağlık personeline "şehitlik" unvanı verilmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığı ve bu konudaki değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Gönül hiçbir sağlık çalışanımızın kaybedilmesinden asla yana değil. Benim de gönlümden en az şehit olarak geçmeleri yatar. Bu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu" dedi.

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