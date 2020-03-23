Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek
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Sağlık, Güncel

Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek. 19.00'da gerçekleşecek toplantıda Bakan Koca'nın alınan yeni kararları açıklaması bekleniyor.

23.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:05
Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınıyor.

YENİ KARARLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞMASI BEKLENİYOR

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da son duruma ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Koca'nın salgınla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Bakan Koca, dün gece Twitter hesabından Kovid-19 salgınındaki son durumu paylaştı. Koca'nın paylaştığı verilere göre Kovid-19, 30 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

20 BİNDEN FAZLA KİŞİYE TEST YAPILDI

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek

Kaynak: AA

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Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek

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Haber Yorumları (7)
500
SES VERİN: Sokağa çıkma yasağı gelsin çalışmak zorunda bırakılanlar var
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FATİH DİNÇ: İŞİN MALİYETİ VE UYGUNLUK DÜZEYİNİ BİLEMEM TABİİ AMA BU TESTİN ZORUNLU NÜFUS SAYIMI GİBİ HERKESE ATLANMADAN YAPILMASI GEREKİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. ÇÜNKÜ DEVLETİMİZİN ONCA UYARILARINA RAĞMEN KARANTİNA VE EVDE KALMA UYARILARINA UYMAYANLAR OLUYOR. BU ŞEKİLDE SALGINA KESİN VE ETKİN ÇÖZÜM BULUNACAĞI KANAATİNDEYİM. TAKDİR YÜCE DEVLETİMİZİNDİR. .
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ÖZEL ÇALIŞAN: LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN KRONİK HASTA OLMAMA RAĞMEN ÖZEL SEKTÖRDE OLDUĞUM İÇİN ZORLA İŞE GELİYORUM LÜTFEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELSİN ARTIK BİZDE İNSANIZ. . .
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AHMED25: Evet değerli kardeşim haklısın, devlet bir kampanya düzenlesin, bir maaşımı veririm.
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ERSAN: Evde kalın diyorsunuz da özel sektör çalışanıyız patronlar işe gelmeyeni işten çıkartırız diyor bunun için ne yapılacak.
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MUSTAFA: Topyekûn hareket ederseniz kapıya koyamaz bir olmayı öğrenemediniz
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ELİF: Aile Bakanımızın'' İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 1000 TL YARDIM YAILACAK'' açıklamasının ardından SYDV''de izdiham yaşanıyor. Ucu açık bir açıklama oldu.
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500
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