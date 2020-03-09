Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi - Haberler
Politika, Güncel

Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili alınan tedbirlere değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran ile sınırımızı kapatmamız virüsün ülkemize girişini engellemiştir. Tedbir almasaydık İtalya gibi olabilirdik" dedi.

09.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:36
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"AVRUPA'DA HİÇBİR TEDBİR ALINMADI"

''Erken dönemde sınırlarımızı kapatmış sınırlarımızda ise önlem alarak oraları da kapatmıştık. Eğer İran'da Kum ve Meşed de başta görüldüğü şekilde Wuhan'da olduğu gibi karantinaya alınmış olsaydı böyle olmayacaktı. Virüse karşı bütün İtalya'yı kuşattığı gibi Avrupa da hiçbir tedbir almadı. Şu an 106 ülkede görülür hale geldi.

"SINIRLARIMIZI KAPATMASAYDIK, TÜRKİYE'DE DE GÖRECEKTİK"

Sınırlarımızı kapatmamış olsaydık, şu an Türkiye'nin birçok bölgesinde virüsü görür hale gelecektik. Türkiye dışı ülkelerde önlemler yeterli olmadığı için 106 ülkede görüldü.

Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi

Haberin Videosu:

Fahrettin Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Haber
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Sadi Konuk Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Berkay Şahin Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:58:08. #1.15#