Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili alınan tedbirlere değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran ile sınırımızı kapatmamız virüsün ülkemize girişini engellemiştir. Tedbir almasaydık İtalya gibi olabilirdik" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"AVRUPA'DA HİÇBİR TEDBİR ALINMADI"

''Erken dönemde sınırlarımızı kapatmış sınırlarımızda ise önlem alarak oraları da kapatmıştık. Eğer İran'da Kum ve Meşed de başta görüldüğü şekilde Wuhan'da olduğu gibi karantinaya alınmış olsaydı böyle olmayacaktı. Virüse karşı bütün İtalya'yı kuşattığı gibi Avrupa da hiçbir tedbir almadı. Şu an 106 ülkede görülür hale geldi.

"SINIRLARIMIZI KAPATMASAYDIK, TÜRKİYE'DE DE GÖRECEKTİK"

Sınırlarımızı kapatmamış olsaydık, şu an Türkiye'nin birçok bölgesinde virüsü görür hale gelecektik. Türkiye dışı ülkelerde önlemler yeterli olmadığı için 106 ülkede görüldü.