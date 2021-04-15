Aşılar artık çöpe gitmeyecek! Bakan Koca duyurdu, ev ev gezecek ikna timleri geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı yaptırmaya ikna etmek amacıyla timler hazırlandığını ve aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da yaptırmayanların evlerine giderek tavsiyede bulunacaklarını açıkladı. Çekincesi olanlara yönelik olarak aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verileceğini ifade eden Koca, çalışma sayesinde aşı yaptıranların oranının artırılmasının hedeflendiğini aktardı. Bakan Koca, ayrıca haziran sonuna kadar 40 yaş üstündeki herkesin aşılanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan ayına yönelik iki haftalık kısmi kısıtlama kararlarıyla ilgili Hürriyet'in sorularını yanıtladı. Aşı yaptırma konusunda tereddüt yaşayanlara yönelik ikna timlerinin hazırlandığını da belirten Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

"Haziran sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamayı hedefliyoruz. Şu anda Sinovac, BioNTech ve Sputnik dahil aşı diplomasisini hızlandırdık. Toplumsal bağışıklığı arttırmak amacıyla yerli aşı çalışmalarında da son aşamaya geldik. Alınan tedbirlerle birlikte haziran ayında vaka ve ölüm sayılarında gözle görülür gerileme bekliyoruz.

SERT TEDBİRLER ALINIR

Şayet tedbirlere rağmen düşüş olmazsa haziranda daha sert tedbirler almak zorunda kalırız. Yerli aşıda faz-3 çalışmalarına geçiyoruz. İki ya da üç hafta sonra bu süreci de bitirmiş olacağız. Eylül ayında da aşılamaya başlarız. Nazal aşıda da en fazla üç haftalık süreç var önümüzde.

AŞI OLMALARI KONUSUNDA TAVSİYELERDE BULUNACAKLAR

Sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü, 65 yaş üstünün yüzde 23.6'sı halen aşı yaptırmadı. Aşı yaptırmayanların ikna edilmesi ve aşı olmalarını sağlamak için ikna ekibi kuracağız. Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine gidilerek, aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunacağız, teşvik edeceğiz. Böylece aşılarını yaptırmayanların neden aşı olmadıklarını öğreneceğiz."

EV EV GEZİP ANLATACAKLAR

İkna timleri, aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da yaptırmayanların evlerine giderek tavsiyede bulunacak. Aşılarını yaptırmayanlara neden aşı olmadıkları sorulacak. Çekincesi olanlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verilecek. Bu çalışmayla toplumda aşı yaptıranların oranının arttırılması hedefleniyor.