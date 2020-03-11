Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de sıçrayan koronavirüsle ilgili yaptığı yeni açıklamada "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz" dedi

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birlikte mücadele mesajı verdi.

"BAŞARIYI 4 ŞEY TESİS EDER"

Açıklamasında "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder" diyen Koca, "Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı.

KÖTÜ HABERİ DÜN GECE VERDİ

Öte yandan dün gece saatlerinde Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklayan Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüsün bir erkekte görüldüğünü, genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

VİRÜSE YAKALANAN KİŞİ VE ÇEVRESİNDEKİLER GÖZLER ALTINDA

Diğer yandan koronavirüse yakalanan kişinin çevresindekilerin de gözetim altına alındığını belirten Bakan Koca, "Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece koronavirüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma programına lütfen uyalım. Yurt dışından dönenler için 14 kuralı, dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Büyük çoğunluğumuz için anahtar kelimemiz yine 14'tür." dedi.