Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk (86), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk 09.00 sularında hayatını kaybetti. Ambulans uçakla 13 Eylül'de İstanbul'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledilen Asiltürk'ün, doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucu zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı yaşadığı belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre, Asiltürk'ün koroner arter hastalığı sebebiyle vefat ettiği öğrenildi. Hastaneye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Saadet Partili yöneticiler gelerek Asiltürk'ün ailesine başsağlığında bulundu.

Asiltürk'ün kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini aktaran Sağlık Bakanı Koca, "Bir süredir Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi edilen milli görüş hareketinin önemli ismi Oğuzhan Asiltürk Beyefendiyi kaybetmiş bulunuyoruz. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. İnançlı ve samimi biriydi. Özellikle son dönemde koroner arter rahatsızlığı ve kalp yetersizliği tanıları ile takip ediliyordu. Sabah 09.00 sonrasında Asiltürk'ü kaybetmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'ya yöneltilen Asiltürk'ün aşı olmadığı iddialarına ise bu gibi bilgileri hasta yakınlarının rızası olmadan söylemeyi doğru bulmadığını belirtti.

(Oğuzhan Halil Özbek - Sadettin Aliusta/İHA)