Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, Twitter sayfasından anneleri sağlıkçı babaları asker olan iki kardeşin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta kardeşlerin ellerinde "Biz evde yalnız kaldık anne babamızı görmek için sizde evde kalın" yazılı not tuttuğu görüldü.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için herkese evde kalınması çağrısı yapılırken. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da anlamlı bir fotoğraf paylaştı.

ANNE BABALARI GÖREVDE OLAN KARDEŞLER EVDE YALNIZ KALDI

Anneleri sağlıkçı babaları ise asker olan iki kardeş, ebeveynleri görevdeyken evde yalnız kaldıklarını anlatan ve herkesin evde kalması gerektiğini söyleyen bir notla fotoğraf çekildi. Bakan Koca'nın da paylaştığı fotoğrafta şu not yazıyor: "Bizim annemiz sağlıkçı babamız asker. İkisi de çalışıyor, izinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın"