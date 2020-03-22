Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı
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Sağlık, Yaşam, Güncel

Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı

Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, Twitter sayfasından anneleri sağlıkçı babaları asker olan iki kardeşin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta kardeşlerin ellerinde "Biz evde yalnız kaldık anne babamızı görmek için sizde evde kalın" yazılı not tuttuğu görüldü.

22.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:35
Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için herkese evde kalınması çağrısı yapılırken. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da anlamlı bir fotoğraf paylaştı.

ANNE BABALARI GÖREVDE OLAN KARDEŞLER EVDE YALNIZ KALDI

Anneleri sağlıkçı babaları ise asker olan iki kardeş, ebeveynleri görevdeyken evde yalnız kaldıklarını anlatan ve herkesin evde kalması gerektiğini söyleyen bir notla fotoğraf çekildi. Bakan Koca'nın da paylaştığı fotoğrafta şu not yazıyor: "Bizim annemiz sağlıkçı babamız asker. İkisi de çalışıyor, izinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın"

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 yaşlı vatandaş hayatını kaybederken vaka sayısı ise 947'ye ulaştı. İçişleri Bakanlığı dün akşam yayınladığı genelgeyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirirken devlet yetkilileri yaş gözetmeksizin işi olmayanın evden çıkmaması çağrısında bulunuyor.

Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı

Haberin Videosu:

Sağlık Bakanı Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı

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