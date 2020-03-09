Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
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Sağlık, Güncel

Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle ilgili paylaştığı haritada Türkiye detayı dikkat çekti. Suriye hariç tüm komşularımızda görülen virüs, Türkiye'ye ulaşamadı. Bakan Koca ise "Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı" dedi.

09.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:01
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 4 bine yakın insanın yaşamına mal olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Türkiye'nin neredeyse tüm komşularına tesir etmesine rağmen, Türkiye'ye sıçramadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haritada Türkiye'nin mucizevi başarısı dikkat çekiyor. Bakan Koca, Türkiye'nin aldığı sıkı tedbirler sayesinde salgından izole kaldığını, komşularımızın ise tedbirler konusunda yetersiz olduklarını dile getirdi.

Türkiye, Kovid-19 salgınının şimdiye kadar teğet geçtiği ender ülkelerden biri oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen bir harita ise durumu özetledi. Çin'in ardından en büyük ölümler İtalya ve İran'da yaşanıyor. İtalya'nın Kara Kuvvetleri Komutanı dahi virüse yakalanırken, Türkiye bir mucizeyi gerçekleştiriyor.

BAKAN'DAN ÇARPICI HARİTA

Doğu komşumuz İran, Çin dışında en çok ölümün olduğu 3. ülke olurken, güney komşumuz Irak'taki ölü sayısı da artıyor. Batı'da ise hem Yunanistan hem Bulgaristan'da virüs vakaları var. Dört bir yanı koronavirüs ile çevrilen Türkiye'de şimdiye kadar şüpheli vakaların tamamında test sonuçları negatif çıktı. Salgına ilişkin son açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Yayınladığı harita hayli çarpıcı oldu.

"TÜRKİYE, SIKI ÖNLEMLERLE VİRÜSTEN KORUNDU"

Twitter hesabından bir dünya haritası yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin virüssüz ülkeler listesinde olduğunu gösterdi. Koca şunları yazdı:

104 ülke, tanı konmuş toplam 109.405 hasta, 3.689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı.

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Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı

Haberin Videosu:

Koronavirüs haritasında Türkiye mucizesi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sırrını açıkladı

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Haber Yorumları (18)
500
GURURLA: TEMİZLİK İMANDAN GELİR ELHAMDÜLİLLAH
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TÜRK: Allah a şükür. Bu bir cezadır. Daha önce ebabil kuşları vardı şimdi de virüs var.
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HABERCİPLUS: Haritaya bakarmısınız. Ne kadar geri kalmış ülke varsa virüs girmemiş. Madagaskar Kolombia K. Kore Grönland vs afrika ülkeleri. Ülkeler ya geri kalmış girenden çıkandan haberleri yok. Yada K. Kore gibi ülkeler algı operasyonu ve medya marifetiyle yok diyor. Eniştesini bile köpeklere yem etmiş bacaksız tıfıl lider virüs tok diyecek de korede başkası virüs var diyecek haa.
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:DD: putinin vizyonu: 1 kasa domates
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
OLABİLİR: olabilir
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ANADOLU: Allah''ın izniyle - yapılan dualar ve alınan önemler
Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
HABER: türkiyede el yıkama oranı yüksek diye düşünüyorum inşallah hiç uğramaz
Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
BEYİN BEDAVA: biz abdestliyiz bize bulaşmaz :)
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EMRAH FİLİZ'': ALLAHIM Sen Koru Müslümanları
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VOLKAN: Virüs en çok para yoluyla geçiyormuş bunun için sıkı önlem almanıza gerek yok çünkü para yok.
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500
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