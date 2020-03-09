Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle ilgili paylaştığı haritada Türkiye detayı dikkat çekti. Suriye hariç tüm komşularımızda görülen virüs, Türkiye'ye ulaşamadı. Bakan Koca ise "Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı" dedi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 4 bine yakın insanın yaşamına mal olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Türkiye'nin neredeyse tüm komşularına tesir etmesine rağmen, Türkiye'ye sıçramadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haritada Türkiye'nin mucizevi başarısı dikkat çekiyor. Bakan Koca, Türkiye'nin aldığı sıkı tedbirler sayesinde salgından izole kaldığını, komşularımızın ise tedbirler konusunda yetersiz olduklarını dile getirdi.

Türkiye, Kovid-19 salgınının şimdiye kadar teğet geçtiği ender ülkelerden biri oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen bir harita ise durumu özetledi. Çin'in ardından en büyük ölümler İtalya ve İran'da yaşanıyor. İtalya'nın Kara Kuvvetleri Komutanı dahi virüse yakalanırken, Türkiye bir mucizeyi gerçekleştiriyor.

BAKAN'DAN ÇARPICI HARİTA

Doğu komşumuz İran, Çin dışında en çok ölümün olduğu 3. ülke olurken, güney komşumuz Irak'taki ölü sayısı da artıyor. Batı'da ise hem Yunanistan hem Bulgaristan'da virüs vakaları var. Dört bir yanı koronavirüs ile çevrilen Türkiye'de şimdiye kadar şüpheli vakaların tamamında test sonuçları negatif çıktı. Salgına ilişkin son açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Yayınladığı harita hayli çarpıcı oldu.

"TÜRKİYE, SIKI ÖNLEMLERLE VİRÜSTEN KORUNDU"

Twitter hesabından bir dünya haritası yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin virüssüz ülkeler listesinde olduğunu gösterdi. Koca şunları yazdı:

104 ülke, tanı konmuş toplam 109.405 hasta, 3.689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı.