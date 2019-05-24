Bakan Gül'den Akıllara Şeyma Subaşı'yı Getiren Süresiz Nafaka Açıklaması: Adil Değil!

Adalet Bakanı Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin geleneksel iftar yemeğinde medya temsilcileriyle bir araya geldi. Yargı gündemindeki önemli başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gül, süresiz nafakanın kaldırılmasıyla ilgili çalışmada sona gelindiğini açıkladı. Bakan Gül, "Süresiz nafaka gerçekten adil değil. Nafakada alt ve üst sınır ne olacak ve hakim hangi kriterlere göre karar verecek konuları üzerine çalışıyoruz. Temel hassasiyetimiz taraflardan birine yeni mağduriyet alanı oluşturmamak." dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün süresiz nafaka hakkında söylemleri akıllara çocuğunun velayetini Acun Ilıcalı'ya veren ve aylık 125 bin TL alan Şeyma Subaşı'yı getirdi.

Gül konuyla ilgili şunları söyledi;

Süresiz nafaka gerçekten adil değil. En makul düzenleme çıkacak diye düşünüyorum, çalışma tamamlanmak üzere. Objektif kriterlerle hakkaniyetli düzenleme şart. Taraflardan birine mağduriyet uygulanmamalı.

ALT ÜST SINIR VE NAFAKA BAĞLAMA KRİTERLERİ

Avrupa'daki örnekleri inceledik, bazılarını süre var, bazıları süresiz. Bu konu hakimlerin takdirine bırakılmış. Süresiz nafaka düzenlemesinde alt üst sınır ve nafaka bağlama kriterleriyle ilgili çalışıyoruz.

"MAĞDURİYETE YOL AÇMAYACAK BİR TEKLİF HAZIRLAYACAĞIZ"

Boşanma davası ne kadar uzarsa taraflar o kadar örseleniyor. Boşanarak taraflar kısa sürede kopmak istiyor ancak aralarında ölene kadar irtibat sürüyor.Bu konu kadına yönelik şiddetle de ilgili. İstatistikler üzerinde çalışıyoruz. Özellikle kadının örselenmeyeceği ve iki tarafta da mağduriyete yol açmayacak bir teklif hazırlayacağız.

"ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE"

Boşanmalarda arabuluculuk konusu da var, tartışılıyor. Nafaka çalışması hemen hemen tamamlandı. Bakanlığımız hazırlığını bitirmek üzere.

ILICALI'DAN NAFAKA ALIYOR

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı geçtiğimiz senenin son ayında tek celsede boşandı. Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ve kızı için aylık 125 bin lira nafaka ödemesine karar verilmişti.

Kaynak: İHA