Bakan Ersoy'un Nevşehir'deki Temasları
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesini gezmesinden görüntüler Bakan Ersoy'un Hacı Bektaş Veli Külliyesi ziyareti Bakan Ersoy'un semah gösterisini izlemesi NEVŞEHİR- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa...
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesini gezmesinden görüntüler
Bakan Ersoy'un Hacı Bektaş Veli Külliyesi ziyareti
Bakan Ersoy'un semah gösterisini izlemesi NEVŞEHİR- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesini gezdi. Burada, el yapımı ve çeşitli kostümler giydirilmiş bebekleri inceleyen Ersoy, müzenin kurucusu Sibel Radiye Gül'den bilgi aldı.
Daha sonra Hacıbektaş ilçesine geçen Ersoy, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni gezdi, Hacı Bektaş Veli'nin türbesinde dua etti.
Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı semah ekibince Kırklar Meydanı adı verilen alanda düzenlenen semah gösterisini izledi.