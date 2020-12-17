Bakan Ersoy: "(Sosyal Medya) Bu yıl Şeb-i Aruz paylaşımlarımız 150 milyon gösterime ulaştı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Ersoy: "(Sosyal Medya) Bu yıl Şeb-i Aruz paylaşımlarımız 150 milyon gösterime ulaştı"

17.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:02

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Bakan Ersoy: '(Sosyal Medya) Bu yıl Şeb-i Aruz paylaşımlarımız 150 milyon gösterime ulaştı'
Bakan Ersoy: '(Sosyal Medya) Bu yıl Şeb-i Aruz paylaşımlarımız 150 milyon gösterime ulaştı'
Bakan Ersoy: '(Sosyal Medya) Bu yıl Şeb-i Aruz paylaşımlarımız 150 milyon gösterime ulaştı'
Bakan Ersoy: '(Sosyal Medya) Bu yıl Şeb-i Aruz paylaşımlarımız 150 milyon gösterime ulaştı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Lütfi Elvan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Haluk Levent Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Neymar Ryan Babel Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana Ankara Fenerbahçe Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Ersoy: "(Sosyal Medya) Bu yıl Şeb-i Aruz paylaşımlarımız 150 milyon gösterime ulaştı" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 20:18:03. #1.15#
title