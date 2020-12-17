Bakan Ersoy: "(Sosyal Medya) Bu yıl Şeb-i Aruz paylaşımlarımız 150 milyon gösterime ulaştı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılarak bir konuşma yaptı.