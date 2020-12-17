Bakan Ersoy: "(Sosyal Medya) Bu yıl Şeb-i Aruz paylaşımlarımız 150 milyon gösterime ulaştı"
17.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:02
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılarak bir konuşma yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılarak bir konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat