Son dakika haber: Bakan Bozdağ: "Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde çıkan yangın söndürülmüştür" - Haberler
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Son dakika haber: Bakan Bozdağ: "Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde çıkan yangın söndürülmüştür"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Bakan Bozdağ:

Son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul'daki Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, "Yangından etkilenen 1 infaz koruma başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır" dedi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul'daki Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, "Yangından etkilenen 1 infaz koruma başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen 1 infaz koruma başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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