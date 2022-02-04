Son dakika haber: Bakan Bozdağ: "Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde çıkan yangın söndürülmüştür"

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul'daki Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, "Yangından etkilenen 1 infaz koruma başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen 1 infaz koruma başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel