Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
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Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

İran'la ABD arasındaki kriz devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

16.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:09
Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki telefon görüşmesinde, başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Akar sabah saatlerinde ilk olarak İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile konuştu. Bakan Akar, daha sonra İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki telefon görüşmesinde başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

İRAN-ABD GERGİNLİĞİ

ABD ile İran arasında, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile tırmanan gerilim, İran'ın Irak'taki ABD hedeflerini vurmasının ardından zirveye tırmandı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
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