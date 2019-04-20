Irak Sınırında Şehit Düşen Askerlerimizin Kimliği Belli Oldu

Türkiye-Irak sınırında devam eden terör operasyonunda 4 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz ise yaralandı. Şehit düşen askerlerimizin kimliği belli oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Irak sınırında yürütülen operasyonlarda 4 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

AKAR, MESAJ YAYIMLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan P. Söz. Er Erhan Çiyapul, P.Söz. Er Murat Şahin, P. Söz. Er Şevket Çetin ve P. Söz. Er Yener Kırıkcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

"BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM"

Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız. 19 Nisan 2019 tarihinde terörle mücadele harekatında şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Kaynak: İHA