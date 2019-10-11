Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit er için duygulandıran başsağlığı mesajı: Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük

11.10.2019 07:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Topçu'nun şehit olduğu belirtildi.

"SİZİ TOPRAĞA DEĞİL YÜREĞİMİZE GÖMDÜK"

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.Hulusi Akar, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımladığı mesajında, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun fotoğrafını da paylaştı.

Kaynak: AA