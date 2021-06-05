Baht Oyunu'nun afişi yayınlandı
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Baht Oyunu'nun afişi yayınlandı

Baht Oyunu'nun afişi yayınlandı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve merakla beklenen 'Baht Oyunu, eğlenceli hikayesi, renkli karakterleri ve genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan oyuncu kadrosu ile ekrana damgasını vuracak.

Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve merakla beklenen 'Baht Oyunu, eğlenceli hikayesi, renkli karakterleri ve genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan oyuncu kadrosu ile ekrana damgasını vuracak.

 Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. 'Baht Oyunu', ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.

'Baht Oyunu', 15 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Kaynak: Hürriyet

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