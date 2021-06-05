Baht Oyunu'nun afişi yayınlandı

Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve merakla beklenen 'Baht Oyunu, eğlenceli hikayesi, renkli karakterleri ve genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan oyuncu kadrosu ile ekrana damgasını vuracak.