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Bahşılı Kaymakamı Yıldız'dan genç çiftçiye ziyaret

AA, Ahmet Yaman - Güncel
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Bahşılı Kaymakamı Yıldız'dan genç çiftçiye ziyaret

Bahşılı Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Karaahmetli köyünde 23 yaşındaki üniversite öğrencisinin serasında incelemelerde bulundu.

BAHŞILI, KIRIKKALE (AA) - Bahşılı Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Karaahmetli köyünde 23 yaşındaki üniversite öğrencisinin serasında incelemelerde bulundu.

Mehmet Ali Alakara, "KOP ile Kırıkkale'de Yaz Seracılığı Gelişiyor Projesi" kapsamında kurduğu serasında ilk hasadını gerçekleştirdi.

Serasında yeşil soğan yetiştiriciliği yapan genç çiftçiyi ziyaret eden Kaymakam Yıldız, gençlerin ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut da tarımsal üretimle ilgilenen gençleri keşfederek, onları bu konuda cesaretlendirip desteklediklerini belirtti.

Çiftçi Alakara ise seranın kendisi için bir okul olduğunu ve örtü altı yetiştiriciliği konusunda tecrübe edinerek, bunu yaygınlaştırmak istediğini dile getirdi.

Profesyonel ve uzman çiftçiliğin geleceğin en önemli mesleği olacağına inandığını aktaran Alakara, yeşil soğan hasadından hemen sonra, örtü altı salatalık yetiştiriciliği yaparak Kırıkkale'de sezona daha erken ürün çıkartıp katma değer yaratmak istediğini kaydetti.

AA / Ahmet Yaman - Güncel

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