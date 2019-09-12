Bahçelievler'de bir çocuğun, balkondan düşerek kaldırıma çakıldığı anlar saniye saniye kaydedildi

12.09.2019 20:10

Bahçelievler'de annesinin misafir uğurladığı sırada balkonda oyuncaklarını toplayan 9 yaşındaki çocuk, 5 katlı binanın 2. katından düşerek kaldırıma çakıldı. Çocuk yaralanırken,düşme anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşındaki Abdülkerim K., annesinin eve gelen misafirleri uğurladığı sırada oyuncaklarını toplamak için balkona çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Abdülkerim K. balkondan kaldırıma düştü. Olayı gören vatandaşlar, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Görgü tanıklarından olan komşuları Ramazan Ergün, "Gövdesinin üzerine düştü Allah'tan kaFasına bir şey olmadı. Hemen ambulansa haber verdik ambulans geldi. Çocuğu kaldırmamaya özen gösterdik bir şey olmasın diye. Durumu iyi gözüküyordu bilinci açıktı" dedi.

YERE ÇAKILMA ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Çocuğun balkondan kaldırıma çakılma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun kaldırım üzerine hızlı bir şekilde düştüğü görülürken, çevredeki vatandaşlarınyaşadığı panik de kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA