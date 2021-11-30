Bahçeli: "Türk milletini zillete ikna edemeyecekler"
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Salondaki katılımcılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
Salondaki katılımcılar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Tbmm - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)