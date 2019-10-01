MHP Lideri Bahçeli, TBMM açılışına sağlık gerekçesi nedeniyle katılamayacak

01.10.2019 12:09

TBMM, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından yeni yasama yılına bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasama yılı açılışı nedeniyle TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap edecek. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise sağlık gerekçeleri nedeniyle açılışa katılamayacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Eylül günü mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerin ardından taburcu edilmişti.

DOKTOR TAVSİYESİ ÜZERİNE KATILAMAYACAK

Konuyla ilgili açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin doktor tavsiyesi üzerine açılışa katılamayacağını vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Malum olduğu üzere, geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; hastanede kısa süreli bir tedavi görmüş, daha sonra da evinde istirahate çekilmiştir.

TBMM'nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahat döneminde yaşayabileceği öngürülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Sayın Devlet Bahçeli'nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir."

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI "SAĞLIK DURUMU İYİ" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Bahçeli'nin hastaneye kaldırılmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Genel Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. İddia edildiği gibi bir durum yok. Tetkikleri gerçekleştiriliyor. Şuuru açık ve istirahat ediyor" demişti.