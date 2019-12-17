: Bahçeli'nin yeni parti sözlerine Babacan ve Davutoğlu cephesinden yanıt

17.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:52

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni partilerle ilgili yaptığı açıklamaya hem Ahmet Davutoğlu hem de Ali Babacan cephesinden tepki geldi.

"BAHÇELİ'YE KENDİ PARTİSİYLE SİYASET YAPMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Ali Babacan'ın öncülük ettiği yeni oluşumda yer alan bir isim, Bahçeli'nin yeni parti hareketleri ile ilgili değerlendirmesini eleştirerek, "Sayın Bahçeli'nin önce kendi partisine siyaset yapmasını tavsiye ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan MHP'nin tabela indirip AK Parti'ye iltihak etmesi yerinde olacaktır" dedi.

"KURULAN PARTİLERLE İLGİLİ KARAR MİLLET VERİR"

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan eski bir AK Parti'li ise, "Kurulan partilerle ilgili kararı, millet verir. Bahçeli yeni partilerle ilgili söylediklerini ispat etmelidir. Biz Gelecek Partisi olarak bu toprağa bağlıyız, bu milletin hizmetkarıyız" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, bugün yaptığı yazılı açıklamada Ali Babacan'ın kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kurması beklenen yeni partisine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir. Küresel siyaset anlayışını rehber olarak benimseyenlerin milletimize ait, ülkemize dair hiçbir sözü olamayacak, hiçbir gelecek hedefi bulunamayacaktır. Türkiye'yi kuşatmak, kıstırmak; bununla da yetinmeyip tarihi, coğrafi ve kültürel haklarını kısıtlayıp parçalı ve pasif bir konuma sokmak isteyen emperyalist alçaklığa sempati gösterenler, sevimlilik yarışına girenler hiç kuşku yok ki kökünden ve kimliğinden kategorik kopuş yaşayanlardan başkası değildir."

Haber Videosu