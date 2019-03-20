Bahçeli: "Eğer İdamla İlgili Adım Atılacaksa MHP Bu Konuda Var"

Bahçeli: "Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, idam konusuyla ilgili olarak, "Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme iliştin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, idam konusuyla ilgili olarak, "Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak ise Bahçeli, "Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime 10 gün kala böyle popülist bir politika da uygulanmaz ama seçim sonuçları belirlenir, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı istikrar sağlayıcı güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilinir" diye konuştu.

"İki tane terörle mücadele var"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki tane terörle mücadele var. Birisi 41 yıldır devam eden birisi de 40 yıla yakın süreçtir devam eden hazırlıkları ile 15 Temmuz'dan itibaren ortaya çıkmış olan FETÖ terörizmidir. Bu iki terör faaliyetinin Türkiye'yi önemli bir tehdit altında tuttuğunu görmemezlikten gelemeyiz."

Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadar 511 bin kişinin FETÖ terörüyle ilişkili olarak gözden geçirildiğini, tutuklandığını söylediğini hatırlattı. Bahçeli, "Bu önemli bir rakamdır" dedi.

Kaynak: İHA