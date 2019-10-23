Bahçeli'den Erdoğan'a "Hakan kaftanı"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etti.
Bir süre önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlık geçiren Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisini ziyareti sırasında bahçesindeki klasik otomobilini gösterdi.
Görüşmenin sonunda Bahçeli tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Hakan kaftanı" takdim edildi.