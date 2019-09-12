Bahçeli'den çok konuşulacak kabine değişikliği yorumu: Doğru bulmuyorum

12.09.2019 14:13

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecileri karşısına alarak gündemdeki konulara ilişkin birbirinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Konuşmasında olası kabine değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, hizmeti yeni kavrayan bakanların 1 senede kaldırılıp atılamayacağını, kararlı olmak gerektiğini belirterek "Doğru bulmuyorum. Her gün bakan mı değişir?" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ÇOK SABIRLI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları ile buluşmasına destek veren Bahçeli, "Bana göre Cumhurbaşkanı, çok sabırlı hareket ediyor. Bu siyasette birikim ve zekanın sonucudur. Kimin kucağında hangi taş varsa kim hangi taşı attı gördüler." dedi.

"SERGİLENMESİNİN MANASI YOK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da belediye araçlarını sergilemesini eleştiren Bahçeli, "Milyonların toplandığı Yenikapı'da 1.700 arabanın sergilenmesinin manası yok. ABD 50 bin tır silah göndermiş. Hala bunlarla ilgili ağzınızdan bir cümle çıkmıyor. Bin 700 araba nere, 50 bin tır nere." diye konuştu.

YENİ PARTİ ÇALIŞMALARI

Yeni parti iddiaları ile ilgili bir soruya cevap veren Bahçeli, siyasi tarihten örnek vererek, şöyle devam etti: "Aydın Menderes, Cem Boyner, Cem Uzan yeni oluşum için yola çıktı. Hiçbiri siyasette kalmadı. Taş yerinde ağırdır. Yerlerinde kalıp mücadelelerini orada sürdürmeliler."