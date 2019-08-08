Bahçeli'den, Babacan'ın "Parti çalışmasını başlattık" açıklamasına ilk yorum

08.08.2019 14:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti kurucusu ve eski Bakan Ali Babacan'ın "Parti çalışmasını başlatmış bulunmaktayız" açıklamasını değerlendirdi. Bahçeli "Hayırlı olsun. 104. parti olur" yorumunda bulundu.

Bir süredir yeni parti hazırlığında olduğu söylenen Ali Babacan, bugün yaptığı basın açıklamasıyla yeni parti iddialarını resmen doğruladı. Babacan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız. En önemli çalışma ilkelerimizden birisi katılımcılık ilkesidir. Geçen ay yaptığım açıklamadan sonra çok sayıda vatandaşımız bu sürece katkı verme iradesini beyan etti, heyecan ve birikimleri ile çalışmalarımıza şimdiden değer katmaya başladı. Arzu ettiğimiz temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturmayı hedeflemekteyiz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasında Babacan'ın açıklamasıyla ilgili bir soruya cevap veren Bahçeli "Hayırlı uğurlu olsun. 104. parti olur" dedi.