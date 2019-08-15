Bahar Şahin, iddialı fotoğrafıyla adından söz ettirmeyi başardı

15.08.2019 20:46

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Zalim İstanbul'da Ceren Yılmaz karakterini canlandıran Bahar Şahin cesur fotoğrafıyla takipçilerini mest etti.

"YİNE AŞIRI MUTSUZUM"

Instagram hesabından iddialı fotoğrafını yayımlayan Bahar Şahin, "Yine aşırı mutsuzum teşekkürler lütfen." ifadelerini kullandı. Şahin'in fotoğrafı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı. Şahin'in birçok takipçisi Şahin'e iltifatlar yağdırdı.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi yapımlarda yer almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, 1.65 metre boyunda, 48 kilo ve İkizler burcudur.