MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı
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MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı

MSB, İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'yla ilgili yeni görüntüleri paylaştı. Söz konusu görüntülerde, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edildiği anlar yer alıyor.

03.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:29
MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de yürütülen kapsamında, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Suriye'nin kentinde 34 askerin şehit olduğu rejim saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor.

REJİM HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Hareket kapsamında, SİHA'lar tarafından tespit edilen hedefler bir bir imha ediliyor. Karadan da topçu birlikleri rejim hedeflerini vurarak harekata destek sağlıyor.

Bakanlığın paylaştığı yeni görüntüde ise, havadan gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, araçlarının da vurulduğu görüldü.

BAHAR KALKANI'NIN BİLANÇOSU

Öte yandan, MSB bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı.
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