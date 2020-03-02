Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullanılan mühimmatlarda Putin'e gönderme yapıldı

02.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:37

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 27 Şubat'ta başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor. Harekatta, kullanılan mühimmatların üzerine "Putin'e sevgilerle" yazan Türk askeri Esed destekçisi Putin'e göndermede bulundu.

İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonucunda 34 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün yaptığı açıklamada bu hain saldırının ardından TSK'nın Esed'e karşı Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattığını duyurdu.

PUTİN'E MESAJ

Harekatta Türk askeri, kullandığı mühimmatların üzerine şehitli mesajlar yazdığı görüldü. Daha önceki harekatlarda da harekatın önemi veya karşı tarafla ilgili sözleri füzelerin, topların üzerine yazan Mehmetçik bu sefer "Putin'e sevgilerle" yazdı. Türk askeri diğer mühimmatların üzerine de Sputnik'in yaptığı habere gönderme olarak "Hatay çalıntı değidir" ifadelerini nakşetti.

NE OLMUŞTU?

10 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de Rusya açık olarak Esed rejimini destekliyor. 34 askerimizin şehit edilmesinden sonra da Rusya'dan yapılan ilk açıklamada; Türkiye'nin askerlerin yerini Rusya'ya bildirmediği iddiasında bulunuldu. Bakan Akar ise bu iddiayı yalanladı. Rusya merkezli Sputnik de önceki gün "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlığıyla bir haber yapmış ve tepki çekmişti.