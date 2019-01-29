Bahar Candan'dan Şaşırtan Açıklama: Aleyna Tilki Bana Özeniyor

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Candan, genç şarkıcı Aleyna'nın kendisini taklit ettiğini söyledi.

"ALEYNA BENİM GİYDİKLERİMİ GİYİYOR"

Programda sunucuların "Aleyna, benim giydiklerimi giyiyor, sürekli beni takipte" demişsin öyle mi düşünüyorsun? sorusu üzerine açıklama yapan Bahar Candan, şöyle konuştu: "Giysilerimi görünce öyle düşünüyorum. Örneğin bir markaya ait montum ve taytım vardı insan görünce düşünüyor yani. Çokta ünlü bir kız takip ediyorum.

"ALEYNA BENDEN DAHA ÜNLÜ"

Benden daha ünlü bunu kabul edebilirim ama gördüğümde de anlıyorum. Arkadaşlarım sürekli 'Sana benziyor, senin olmak istiyor' diye."