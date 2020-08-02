Bağlık alanda tosun ölüsü bulundu TOKAT'ın Zile ilçesinde, bağ evi yakınlarında tosun ölüsü bulundu.

TOKAT'ın Zile ilçesinde, bağ evi yakınlarında tosun ölüsü bulundu. Çevredeki izlerden hayvanın sürüklenerek, götürüldüğü sanılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün Zile ilçesindeki bağ evleri mevkisinde meydana geldi. Bölgedeki bağ evinde yaşayan Hüseyin Elçi, komşusunun bahçe kısmında hayvan gördü. Önce domuz sanan Elçi, yaklaşıp kontrol ettiğinde ölü tosun olduğunu fark etti. Bunun üzerine belediye ekiplerini arayan Elçi, durumu bildirdi. Bağ evine gelen belediye zabıta ekipleri, hayvan ölüsünü bulunduğu yerden kaldırdı.

Hayvanı fark ederek ekipleri bilgilendiren Hüseyin Elçi, "Bağ evimden geri dönerken yatar durumda bir tane hayvan gördüm. İlk önce domuz olduğunu düşündüm. Yanına gittiğimde tosun olduğunu fark ettim. Gittiğimde hayvan ölmüştü. Boynunda yuları da vardı. İlk önce kurbanlık olarak kaçtığını düşündüm. Gerekli birimlere haber verdim. Sonra hayvanın sürüklendiğini fark ettim. Hayvan bir hayli bir can çekişmiş, yazık olmuş" dedi.

Aynı bölgede yaşayan Mustafa Alp ise olaydan önce bölgede traktör ile çekilerek götürülen hayvan gördüğünü dile getirdi. Ekipler, bilgiler doğrultusunda araştırma başlattı.

Kaynak: DHA