Vahşi Şekilde Öldürülen Pazarcının Katili, Yanında Yevmiyeyle Çalışan Komşusu Çıktı
Aydın'da, elleri bağlanıp boğularak öldürülmüş halde bulunan 68 yaşındaki adamın katili, bir dönem yanında günlük yevmiyeyle çalışan ve cenaze törenine de katılan komşusu çıktı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, kendisine yemek getiren kız kardeşi tarafından, elleri bağlanıp boğularak öldürülmüş vaziyette bulunan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya'nın katili, bir dönem yanında günlük yevmiyeyle çalışan ve cenaze törenine de katılan komşusu çıktı.
NE OLDU?
İncirliova'nın İstiklal Mahallesi'nde 7 Nisan Pazar akşamı meydana gelen olayda, pazarcılık yapan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya, kendisine yemek getiren kız kardeşi Yeter Gökoğlu tarafından elleri arkadan bağlanmış yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulunmuştu. Evinin her tarafı dağıtılan Çetinkaya'nın elleri bağlandıktan sonra başına ütüyle vurularak yaralandığı, daha sonra yastık ve yorganla boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.
KATİL TANIDIK ÇIKTI
Hayatını kaybeden Ali Çetinkaya'nın katilinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Amirliğinde özel ekip oluşturuldu. Olayın ardından Ali Çetinkaya'nın evine çok sayıda kişinin girmiş olması nedeniyle parmak izi tespit etmekte güçlük yaşayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları titiz ve çok yönlü çalışma sonucu cinayet zanlısının Çetinkaya'nın 7-8 yıl önce günlük harçlık ile yanında çalıştırdığı komşusu Özal A. (20) olduğunu tespit etti. Zanlı, polis ekiplerinin dün gece evine düzenlediği operasyonla yakalandı.
POLİSE İHBAR ETMESİNDEN KORKTUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Özal A., suçunu itiraf ederek polis ekiplerine cinayeti en ince ayrıntısına kadar anlattı. İnşaat eldiveni kullanarak hırsızlık için Ali Çetinkaya'nın evine girdiğini beyan eden Özal A., Çetinkaya ile karşı karşıya geldiklerini, boğuşma yaşadıklarını, başına ütüyle vurarak yaraladığını daha sonra boğarak öldürdüğünü ifade etti. Korkudan ne yaptığının farkında olmadığını savunan Özal A.'nın Çetinkaya'nın kendisini polise ihbar etmesinden endişe ettiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
Ali Çetinkaya'nın cenazesine de katılan zanlı Özal A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
-
POLİSİMİZİ BAŞARILARINDAN DOLAYI KUTLUYORUM, ALLAH YARDIMCILARI OLSUNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bu demek oluyorki en yakınına bile güvenmeyeceksiniz . Allahım ne ara böyle olduk eskiden vefa vardı sadakat vardı her şeyden önce ekmeğimizi verene minnet borcumuz vardı değerlerimiz bile çok değişti . Onun için büyüklerimiz derdi Ahh ahhhh eskiden böylemiydi , evet onların deyimiyle gerçektende mumla deyil daha eski kandille arar olduk. Galıba insanlıgı kaybettik dahada çok özler olacağız bunu gösteriyor .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Katiller halkın arasinda dolasmasinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
EVDEKİ PARALAR NE OLDU ağırlaştırılmış müebbet yersen en az 20 yıl yatarsın bitermi rüyasına yat çıkınca eminönünde balık ekmek yermiyim diye iyi rüyalar sana kader mahkumu diyeninnnnCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
EVET MAZBATA VERİLMESSE İMAM OKUR ÜFÜRÜR HERKESİ BAYAR İSTYANBULDA YANİ DİYOM SEÇİME GİDİLİRSE İMAM EFENDİ 28000 OY FARKIYLA GELİR GÜMBÜR GÜMBÜR BU İŞ İSTANBULDA ŞABAN MİSALİ GIDIKLAMA BENİ GİBİ OLUYOR AYNEN YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZ DERLER ESKİLERCevap Yaz 1 Yayından Kaldır