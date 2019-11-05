Amerikan askeri yetkililerden DEAŞ iddiası: Irak'ın kuzeyinde kendilerine güvenli bölge buldular

05.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:52

ABD Başkanı Donald Trump terör örgütü DEAŞ'ın yüzde 100' bozguna uğratıldığını açıkladı. Ancak Amerikan askeri yetkililerine göre Suriye'den Irak'ın kuzeyine kayan DEAŞ mensupları otorite boşluğundan yararlanarak Mahhur'da kendilerine güvenli bir bölge buldu. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge komutanları da DEAŞ'lıların bölgeye geldiğini doğruladı. Burada bir devlet otoritesinin bulunmaması bölgeyi güvenli kılıyor.

Mahmur; Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK mensupların yoğun olarak bulunduğu Kandil'e yakın bir bölge. Türkiye bu bölgelere defalarca hava operasyonu düzenlemişti.

"BÖLGEDE HALİFELİĞİ TEKRAR KURMAK İSTİYORLAR"

ABD Başkanı Trump'n "DEAŞ'ı yüzde 100" bozguna uğrattığını söylemesi ve IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin Amerikan güçleri tarafından öldürülmesine rağmen Irak'taki ABD kuvvetlerinin komutanı General William Seely, 'IŞİD savaşçılarının' Suriye'den yüzlerce mil uzaklığına doğru yer değiştirdiğini söyledi. General Seely bu kişilerin amacının bölgede halifeliği tekrar kurmak olduğunu kaydetti.

2014 yılında DEAŞ, Irak ve Suriye topraklarında yaklaşık 55 bin kilometrekare bir alanı kontrol ederken bu bölgede 10 milyon insan yaşıyordu.

ABD'nin Suriye operasyonlarına yönelik hazırlanan ve ağustos ayında yayımlanan yıllık rapora göre 'DEAŞ Irak ve Suriye'de bir tehdit olmaya devam ediyor'. Eski ABD Savunma Bakanı James Mattis da ABD Başkanı Trump'ı Suriye'den çekilme konusunda uyarmıştı.

Kaynak: Euronews.com