Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı İstanbul'da bir markette meydana gelen iki farklı hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde hırsızların kozmetik reyonundan aynı yöntemle çok sayıda şampuan çaldığı görüldü. Hırsızlardan birinin 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri görünümünde marketten ayrılması dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Bağcılar'da bir markette meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde markete giren kimliği belirsiz kişi, kozmetik reyonuna ilerleyerek çok sayıda şampuanı montunun içine gizledi. Bu esnada tedirgin olduğu gözlenen şahıs, çevresini kolaçan etmeyi ihmal etmedi. Çaldığı şampuanları gizleyerek küçük bir alışveriş yapan hırsız, müşteri görünümünde marketten ayrıldı.

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Yine aynı markette kaydedilen bir başka görüntüde ise aynı reyona gelen başka bir şahıs da yine aynı yöntemle şampuanları tişörtünün içine sokarak gizledi ve müşteri görünümünde marketten ayrıldı.