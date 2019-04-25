Pencereden Aşağı Bakan Anne, Oğlunun Yerde Kanlar İçinde Yattığını Gördü!
Bağcılar'da, pencereden aşağı bakan anne, 30 yaşındaki oğlunun yerde, kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen ekipler talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bağcılar'da, pencereden aşağı bakan anne, 30 yaşındaki oğlu İsrafil Erolu'u kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen ekipler7 katlı binanın 6. katından düşen gencin hayatını kaybetti.
AŞAĞI BAKAN ANNE, KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Edinilen bilgiye göre İsrafil Erol (30) sabah saatlerinde Demirkapı Mahallesi, Osmanoğlu Caddesi'ndeki evlerinin penceresinden aşağı düştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düşen Erol'u, yatağında göremeyen annesi pencereden aşağı bakınca korkunç manzarayla karşılaştı.
OĞLU HAREKETSİZ YATIYORDU
Oğlunun yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını gören anne ve çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
POLİS, İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR
Polis ekipleri bina önüne güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. İsrafil Erol'un psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken, polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde duruyor.
Olay yerinden fotoğraflar;
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ne oluyoruz neler oluyor bu insanlarımıza ya toplulumuz ne hale geldi insanlarımız neden böyle anlam veremiyorum intihar vakaları eşini evladını akrabasını öldüren katiller herşey ne uğruna hayatlar sönüyor aileler yok oluyor bitiyoruz günden güne bitiyoruzCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH HİÇ BİR ANNE VE BABAYA BÖYLE EVLAT ACISI YAŞATMASINCevap Yaz Yayından Kaldır