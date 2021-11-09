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Bağ evindeki cinayette 4 şüpheli serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
Bağ evindeki cinayette 4 şüpheli serbest bırakıldı

İZMİR'in Tire ilçesinde Hüseyin Yüksel'in (55) bağ evinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

İZMİR'in Tire ilçesinde Hüseyin Yüksel'in (55) bağ evinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Yüksel'in cinayetindeki sır perdesinin aralanması için polis çalışmalarını sürüyor.

Tire ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi Muslukbeli mevkiinde 6 Kasım günü saat 22.00 sıralarında 2 arkadaşı ile bağ evinde bir araya gelen Hüseyin Yüksel, iddiaya göre alkol aldığı sırada hava almak için bağ evinden çıktı. Dışarıdan gelen bir el silah sesini duyan arkadaşları, dışarıya çıktıklarında Yüksel'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüksel'in öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında, Yüksel'in birlikte içki içtiği arkadaşları K.G. ve M.D. ile S.Y. ve C.S. gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Şüphelilerin serbest bırakılmasının ardından jandarma ekipleri Yüksel'in öldürülmesiyle ilgili soruşmayı yeniden başlattı.

(FOTOĞRFALI)


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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