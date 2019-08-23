BAE'de bir kadın kendisine iyi davrandığı gerekçesiyle kocasına dava açtı

23.08.2019 17:59

Birleşik Arap Emirliklerİ'nde Fujairah'daki Şeriat mahkemesine, bir kadın eşinin hiç tartışmadığını ya da bağırmadığını ve her zaman kibar davrandığını söyleyerek boşanmak istediğini söyledi.

"KOCAMLA KAVGA ETMEK İSTİYORUM"

Mahkemeye sevgisi ve şefkatinin çok üstün olduğu gerekçesiyle kocasını şikayet eden kadın, diğer çiftler gibi kavga etmek istediğini dile getirdi.

KARISI İÇİN AYAĞINI KIRDI

Mahkemede, karısını çok sevdiğini ve bu nedenle elinden geldiğince karısına karşı kibar davrandığını söyleyen koca, boşanmak istemediğini ve mahkeme heyetinden karısını boşanma davasını geri çekmesi için ikna etmesini istedi. Kibar koca ayrıca, bir yıllık evli olduğu karısının kendisinden kilo vermek istediğini söylediği için ağır bir programa girdiğini ve vücut çalışması sırasında ayağını kırdığını ifade etti.

MAHKEME İKİNCİ BİR ŞANS VERDİ

Mahkeme, çifte evliliğini korumak ve tekrar düşünmeleri için davayı erteleyerek ikinci bir şans verdi.