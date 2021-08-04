BAE açıklarında, petrol tankeri silahlı kişilerce kaçırıldı ve İran'a gitmesi emredildi
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BBC

BAE açıklarında, petrol tankeri silahlı kişilerce kaçırıldı ve İran'a gitmesi emredildi

BAE açıklarında, petrol tankeri silahlı kişilerce kaçırıldı ve İran'a gitmesi emredildi
BBC - Haberler | Dünya

Panama bandralı petrol tankeri Mv Asphalt Princess'in, Umman Körfezi'nde silahlı kişilerce kaçırılıp, İran'a götürülmesi talimatı verildiği Lloyds List Denizcilik İstihbaratı tarafından doğrulandı.

Panama bandralı petrol tankeri Mv Asphalt Princess'in, Umman Körfezi'nde silahlı kişilerce kaçırılıp, İran'a götürülmesi talimatı verildiği Lloyds List Denizcilik İstihbaratı tarafından doğrulandı.

Açıklamada, tankerin Hürmüz Boğazı'na doğru gittiği belirtildi.

Gemiyi kimin kaçırdığı net değil, ancak uzmanlar İran güçlerinden şüpheleniyor.

İran Devrim Muhafızları ise iddiayı reddetti ve Tahran'a karşı "düşmanca hamleler" için bahane olduğunu savundu.

Olay, İsrailli bir şirket tarafında işletilen bir gemide biri İngiliz, biri de Romanyalı iki güvenlik görevlisinin öldürüldüğü insansız hava aracı saldırısından bir haftadan az kısa süre sonra meydana geldi.

ABD, İngiltere ve İsrail saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu, ancak Tahran yönetimi iddiaları reddetti.

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, MV Asphalt Princess'in Dubai merkezli bir şirkete ait olduğunu ve iki yıl önce şirketin bir başka gemisinin Devrim Muhafızları tarafından kaçırıldığını söyledi.

Gandner, haberlere göre Hürmüz Boğazı'na yaklaşırken gemiye dokuz kadar silahlı adamın bindiğini belirtti.

Daha önce İngiltere Denizcilik Tiaret Operasyonları (UKMTO) Umman Körfezi'ndeki Füceyre'deki gemilere çok dikkatli olmaları çağrısı yapmıştı.

Bir İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, BAE açıklarındaki bir gemide yaşanan olaylara dair duyumların acilen araştırıldığını bildirdi.

Beyaz Saray ise haberleri "çok rahatsız edici" diye tanımladı.

UKMTO başta gemileri bir olay yaşandığına dair uyarmış ve saatler sonra sonra "potansiyel kaçırma olayı" uyarısı yapmıştı.

Gün içinde de dört petrol tankeri, "manevra yapamadığı" bildiriminde bulunmuştu. Bu geminin güç kaybettiği anlamına geliyor. Daha sonra gemilerden birinin hareket ettiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ise gemilerden gelen haberlerin "şüpheli" olduğunu belirtti ve Tahran'a karşı "yanlış bir atmoser yaratılmaması" uyarısı yaptı.

BBC
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