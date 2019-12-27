Badminton'da Kula Belediyesi Farkı

27.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:11

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton İl Karması Seçmeleri 26 Aralık 2019 Perşembe günü Manisa 75. Yıl Spor Salonunda gerçekleştirildi. Badminton İl Karması Seçmelerine il merkezi dışında ilçe bazında sadece Kula Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Badminton takımının katıldığı seçmelerde Uzman antrenörler tarafından sporcuların yetenekleri test edilerek, Badminton İl Karması Takımları oluşturuldu. Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakalarında 5 kız ve 5 erkekten oluşan Manisa'yı temsil edecek takımlara Kula Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Badminton Takımı'ndan 6 sporcu seçildi. 7 sporcu ile eleme maçlarına katılarak başarı gösteren Kula Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Erkeklerde; Murat Mutaf, Mert Can Yurt, Mehmet Burak Özmemiş, Kızlarda; Teslime Ersöz, Ummuhan Nur Topdemir, Leman Yıldırım Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı. İl Seçmelerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren Kul Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Yunus Öztürk makamında ağılayarak tebrik etti.

BAŞKAN TOSUN; "ÇOCUKLAR, BİZİM GELECEĞİMİZ"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Badminton Takımının İl seçmelerinde yakaladığı başarıdan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek "Çocuklarımız ve gençlerimiz, hepimizin geleceğidir. Kula Belediyesi olarak 2 yıldır Badminton takımımız uzman eğitmenimiz ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Gerek Manisa geneli, gerekse Türkiye geneli turnuva ve müsabakalara katılarak hem deneyim kazanıyor hem de emeklerini başarıyla taçlandırıyorlar. Manisa genelinde düzenlenen "Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton İl Karması seçmelerine katılan tek ilçe takımı olmaktan ve seçmelerde ilk 10 öğrencinin 6'sının Kulalı çocuklarımızın olması bizleri gururlandırdı. Müsabakalara katılan tüm öğrencilerimize ve eğitmenlerimizi tebrik ediyor, başarılar dilerim" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler