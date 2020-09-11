Babil yeni sezon bu akşam başlıyor mu? Babil oyuncuları kim? Babil dizisi son bölüm izle! Babil dizisi 10. bölüm ile 27 Mart Cuma akşamı ekrana gelmişti. Sevilen dizi oyuncuları ve konusuyla dizi severlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Babil 11. bölüm fragmanı ve son bölüm detayları haberimizde.

Babil yeni bölüm heyecanla beklenirken, dizinin 11. bölüm fragmanı da paylaşıldı. Halit Ergenç, Onur Saylak, Birce Akalay gibi ismlerin başrollerde bulunduğu Babil dizisi, hikayesi ile izleyeni büyülüyor. Babil son bölümde neler yaşandı? Babil bu akşam var mı?

BABİL BU AKŞAM VAR MI?

Koronavirüs nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kalan ekranların başarılı yapımı Babil dizisi 11. yeni zeson bölümü ile 11 Eylül Cuma akşamı Star TV'de olacak.

Babil dizisi son bölüm izle...

BABİL KONUSU

Oğlu önemli bir hastalık geçiren İrfan'ın bir an önce ameliyat ve tedavi için gereken parayı bulması gerekmektedir. Bir ekonomi profesörü olsa da bugüne kadar parayla ilkeli bir ilişki kuran İrfan, çoktan geçtiğini zannettiği hayatın en ağır sınavıyla karşı karşıyadır.

Oğlunu kurtarmak için savunduğu tüm değerlerle çatışmaya girmesi gereken İrfan'ın bu sınavda boş kağıt verme şansı yoktur. Artık onun değil, oğlunun hayatı söz konusudur. İrfan, gereken parayı bulmak için "gereken her şeyi" yapmaya hazır olmalıdır. Üstelik bu yol, daha önce hiç yürümediği bir yoldur.

BABİL OYUNCU KADROSU

Yeni sezonda yeni isimlerle açılış yapacak olan Babili dizisinin kadrosunda bulunan isimler şöyle:

Halit Ergenç – İrfan

Onur Saylak- Egemen

Aslı Enver – Ayşe

Birce Akalay – İlay

Nur Fettahoğlu – Eda

Mesut Akusta – Süleyman

Beren Kasımoğulları – Deniz