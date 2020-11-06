Babil yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Babil 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Babil son bölüm izle

Babil dizisi 17. bölüm ile Star'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Babil oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Babil son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Babil 17. son bölüm izle! Babil yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Babil 18. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Babil yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

BABİL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Onur Saylak gibi isimleri buluşturan Star TV'nin sevilen dizisi Babil, 18. yeni bölüm 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de ekrana geliyor.

BABİL SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, Eda ve Egemen'in evlilik kararıyla, Deniz'i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan'ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan'a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.

BABİL OYUNCULARI

Sıra dışı hikayesi ile kısa sürede gönüllere taht kuran Babil dizisinin kadrosunda yer alan isimler şöyle:

İrfan: Halit Ergenç

Egemen: Onur Saylak

Ayşe: Aslı Enver

İlay: Birce Akalay

Eda: Nur Fettahoğlu

Süleyman: Mesut Akusta

Kudret: Veda Yurtsever

Deniz: Beren Kasımoğulları

Hakan: Selahattin Paşalı

Yalçın: Mert Doğan

Funda: Lesli Karavil

Nehir: Gizem Kala

Mert: Gürberk Polat

Aydan: Aydan Koptur

Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur

Büşra: Şeniz Çetin

Aynur: Funda Eskioğlu

Sedat: Barış Aksavaş

Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu