Babil yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Babil 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Babil son bölüm izle
Babil dizisi 17. bölüm ile Star'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Babil oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Babil son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...
Babil 17. son bölüm izle! Babil yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Babil 18. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Babil yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.
BABİL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Onur Saylak gibi isimleri buluşturan Star TV'nin sevilen dizisi Babil, 18. yeni bölüm 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de ekrana geliyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İrfan, Eda ve Egemen'in evlilik kararıyla, Deniz'i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan'ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan'a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.
BABİL OYUNCULARI
Sıra dışı hikayesi ile kısa sürede gönüllere taht kuran Babil dizisinin kadrosunda yer alan isimler şöyle:
İrfan: Halit Ergenç
Egemen: Onur Saylak
Ayşe: Aslı Enver
İlay: Birce Akalay
Eda: Nur Fettahoğlu
Süleyman: Mesut Akusta
Kudret: Veda Yurtsever
Deniz: Beren Kasımoğulları
Hakan: Selahattin Paşalı
Yalçın: Mert Doğan
Funda: Lesli Karavil
Nehir: Gizem Kala
Mert: Gürberk Polat
Aydan: Aydan Koptur
Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur
Büşra: Şeniz Çetin
Aynur: Funda Eskioğlu
Sedat: Barış Aksavaş
Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu