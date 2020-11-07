Babil yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Babil 18. bölüm full izle! Babil son bölüm izle, son bölüm özeti! Babil 19. bölüm fragmanı izle
Star TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Babil dizisi, izleyiciler yepyeni bölümüyle ekranlara geldi! Babil dizisi son bölüm full izle! Babil yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölüm özeti!
Babil dizisi ekranlara gelmeye devam ediyor. Babil yeni bölüm ne zaman çıkacak? Babil oyuncuları kimlerdir? Babil dizisi konusu ne? Babil dizisi bugün var mı? Babil bitiyor mu?
BABİL DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Babil dizisinin yeni bölümü normalde bugün 13 Kasım Cuma saat 20:00 'da Star TV ekranlarına gelecek.
BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İrfan, Deniz'in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda'yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan'a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman'ın geldiği oyunla ilgili İlay'dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan'ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen'den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.
BABİL SON BÖLÜM FULL İZLE
BABİL SON BÖLÜM FRAGMANI
BABİL 18. BÖLÜM ÖZEL SAHNELER!
BABİL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
18. bölümüyle ekranlara gelen Babil dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
BABİL OYUNCULARI KİMLER?
İrfan: Halit Ergenç
Egemen: Onur Saylak
Ayşe: Aslı Enver
İlay: Birce Akalay
Eda: Nur Fettahoğlu
Süleyman: Mesut Akusta
Kudret: Veda Yurtsever
Deniz: Beren Kasımoğulları
Hakan: Selahattin Paşalı
Yalçın: Mert Doğan
Funda: Lesli Karavil
Nehir: Gizem Kala
Mert: Gürberk Polat
Aydan: Aydan Koptur
Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur
Büşra: Şeniz Çetin
Aynur: Funda Eskioğlu
Sedat: Barış Aksavaş
Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu