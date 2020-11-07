Babil yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Babil 18. bölüm full izle! Babil son bölüm izle, son bölüm özeti! Babil 19. bölüm fragmanı izle

Star TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Babil dizisi, izleyiciler yepyeni bölümüyle ekranlara geldi! Babil dizisi son bölüm full izle! Babil yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölüm özeti!

Babil dizisi ekranlara gelmeye devam ediyor. Babil yeni bölüm ne zaman çıkacak? Babil oyuncuları kimlerdir? Babil dizisi konusu ne? Babil dizisi bugün var mı? Babil bitiyor mu?

BABİL DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Babil dizisinin yeni bölümü normalde bugün 13 Kasım Cuma saat 20:00 'da Star TV ekranlarına gelecek.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, Deniz'in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda'yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan'a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman'ın geldiği oyunla ilgili İlay'dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan'ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen'den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.

BABİL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

18. bölümüyle ekranlara gelen Babil dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

BABİL OYUNCULARI KİMLER?

İrfan: Halit Ergenç

Egemen: Onur Saylak

Ayşe: Aslı Enver

İlay: Birce Akalay

Eda: Nur Fettahoğlu

Süleyman: Mesut Akusta

Kudret: Veda Yurtsever

Deniz: Beren Kasımoğulları

Hakan: Selahattin Paşalı

Yalçın: Mert Doğan

Funda: Lesli Karavil

Nehir: Gizem Kala

Mert: Gürberk Polat

Aydan: Aydan Koptur

Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur

Büşra: Şeniz Çetin

Aynur: Funda Eskioğlu

Sedat: Barış Aksavaş

Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu