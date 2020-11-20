Babil son bölüm izle! Babil hangi gün, saat kaçta??
20.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:08
Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 17 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı psikolojik gerilim türündeki televizyon dizi Babil son bölüm izle! Babil hangi gün, saat kaçta??
Geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıyı bu yıl yakalayamayan Babil dizisi bugün final bölümü ile ekranlarda olacak. Babil son bölüm izle! Babil hangi gün, saat kaçta??
BABİL HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Babil bu akşam 30 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır. Final bölümüm ile ekrana gelecek olan Babil, nasıl biteceği ile merak konusu.
BABİL OYUNCULARI
HALİT ERGENÇ - İRFAN
ONUR SAYLAK - EGEMEN
ASLI ENVER - AYŞE
BİRCE AKALAY - İLAY
NUR FETTAHOĞLU - EDA
MESUT AKUSTA - SÜLEYMAN
BEREN KASIMOĞULLARI - DENİZ