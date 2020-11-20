Babil son bölüm izle! Babil hangi gün, saat kaçta??

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 17 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı psikolojik gerilim türündeki televizyon dizi Babil son bölüm izle! Babil hangi gün, saat kaçta??

Geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıyı bu yıl yakalayamayan Babil dizisi bugün final bölümü ile ekranlarda olacak. Babil son bölüm izle! Babil hangi gün, saat kaçta??

BABİL HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Babil bu akşam 30 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır. Final bölümüm ile ekrana gelecek olan Babil, nasıl biteceği ile merak konusu.

BABİL OYUNCULARI

HALİT ERGENÇ - İRFAN

ONUR SAYLAK - EGEMEN

ASLI ENVER - AYŞE

BİRCE AKALAY - İLAY

NUR FETTAHOĞLU - EDA

MESUT AKUSTA - SÜLEYMAN

BEREN KASIMOĞULLARI - DENİZ

BABİL SON BÖLÜM İZLE!