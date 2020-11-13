Babil ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Babil hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Babil yeni bölüm fragmanında neler oluyor?
Ay Yapım imzalı Babil dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?Babil hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Yayınlandığı günden beri seyircisini ekran başına kilitleyen Star'ın sevilen dizisi 'Babil'in fragmanı yayınlandı? Peki Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde neler olmuştu?
Yayınlandığı günden beri seyircisini ekran başına kilitleyen Star'ın sevilen dizisi 'Babil'in fragmanı yayınlandı? Peki Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde neler olmuştu? Babil ne zaman, saat kaçta? Babil hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Babil oyuncuları kimlerdir?Detaylar haberimizde...
BABİL YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN HANGİ KANALDA?
Babil dizisi her hafta Cuma günleri Star TV'de yayınlanmaktadır.
BABİL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Onur Saylak gibi isimleri buluşturan Star TV'nin sevilen dizisi Babil, 19. yeni bölüm 13 Kasım Cuma günü saat 20.00'de ekrana geliyor.
BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
İrfan, Deniz'in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda'yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan'a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman'ın geldiği oyunla ilgili İlay'dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan'ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen'den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.
BABİL DİZİSİ OYUNCULARI
İrfan: Halit Ergenç
Egemen: Onur Saylak
Ayşe: Aslı Enver
İlay: Birce Akalay
Eda: Nur Fettahoğlu
Süleyman: Mesut Akusta
Kudret: Veda Yurtsever
Deniz: Beren Kasımoğulları
Hakan: Selahattin Paşalı
Yalçın: Mert Doğan
Funda: Lesli Karavil
Nehir: Gizem Kala
Mert: Gürberk Polat
Aydan: Aydan Koptur
Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur
Büşra: Şeniz Çetin
Aynur: Funda Eskioğlu
Sedat: Barış Aksavaş
Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu