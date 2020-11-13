Babil ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Babil hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Babil yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Ay Yapım imzalı Babil dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?Babil hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Yayınlandığı günden beri seyircisini ekran başına kilitleyen Star'ın sevilen dizisi 'Babil'in fragmanı yayınlandı? Peki Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde neler olmuştu?