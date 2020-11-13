Babil ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Babil hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Babil yeni bölüm fragmanında neler oluyor?
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Babil ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Babil hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Babil yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

13.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:54
Babil ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Babil hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Babil yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Ay Yapım imzalı Babil dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?Babil hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Yayınlandığı günden beri seyircisini ekran başına kilitleyen Star'ın sevilen dizisi 'Babil'in fragmanı yayınlandı? Peki Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde neler olmuştu?

Yayınlandığı günden beri seyircisini ekran başına kilitleyen Star'ın sevilen dizisi 'Babil'in fragmanı yayınlandı? Peki Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde neler olmuştu? Babil ne zaman, saat kaçta? Babil hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Babil oyuncuları kimlerdir?Detaylar haberimizde...

BABİL YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN HANGİ KANALDA?

Babil ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Babil hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Babil yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Babil dizisi her hafta Cuma günleri Star TV'de yayınlanmaktadır.

BABİL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Onur Saylak gibi isimleri buluşturan Star TV'nin sevilen dizisi Babil, 19. yeni bölüm 13 Kasım Cuma günü saat 20.00'de ekrana geliyor.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Babil ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Babil hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Babil yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

İrfan, Deniz'in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda'yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan'a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman'ın geldiği oyunla ilgili İlay'dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan'ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen'den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI

İrfan: Halit Ergenç

Egemen: Onur Saylak

Ayşe: Aslı Enver

İlay: Birce Akalay

Eda: Nur Fettahoğlu

Süleyman: Mesut Akusta

Kudret: Veda Yurtsever

Deniz: Beren Kasımoğulları

Hakan: Selahattin Paşalı

Yalçın: Mert Doğan

Funda: Lesli Karavil

Nehir: Gizem Kala

Mert: Gürberk Polat

Aydan: Aydan Koptur

Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur

Büşra: Şeniz Çetin

Aynur: Funda Eskioğlu

Sedat: Barış Aksavaş

Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu

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